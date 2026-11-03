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Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов в идеалния отбор на кръга в Полша

  • 3 ное 2026 | 16:11
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Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов в идеалния отбор на кръга в Полша

Българските национали Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов попаднаха в отбора на кръга на полското елитно волейболно първенство.

Капитанът на България и централен блокировач Грозданов направи много силен мач за своя тим Богданка Люблин при победата над Катовице с 3:0, като реализира 12 точки. Аспарухов отбеляза 19 точки за своя тим Шлепск Сувалски при победата над Ченстохова с 3:1.

Супер Алекс Грозданов с 12 точки (7 блока!), Богданка излезе начело в Полша
Супер Алекс Грозданов с 12 точки (7 блока!), Богданка излезе начело в Полша

Компания на двамата българи в идеалния отбор правят полските национали Томаш Форнал и Камил Рихлички от Завиерче, както и още Матеус Биеньек от Завиерче и Марчин Януш от Жешоф, а либеро на тима е Йенджей Гручински от Хелм.

Страхотен Аспарух Аспарухов с 19 точки и MVP, Шлепск с първа победа в Полша
Страхотен Аспарух Аспарухов с 19 точки и MVP, Шлепск с първа победа в Полша
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