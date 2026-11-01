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Драган Нешич: Поздравления за ЦСКА, имаме още много работа

  • 1 ное 2026 | 17:33
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Треньорът на Левски Драган Нешич анализира драматичната загуба с 2:3 от ЦСКА в дербито от женското волейболно първенство. Наставникът поздрави съперника за силния мач и пое лична отговорност за поражението.

„Първо, поздравления за ЦСКА, които изиграха един прекрасен мач. Със сигурност тактически ни натиснаха по нашите по-слаби елементи. Ние влязохме в мача по един не много добър начин. Имаме много работа. Много работа сме свършили, тоест, мислехме, че сме свършили, но днес разбрахме, че нищо не сме свършили. Така че нямам думи, това е моя отговорност - този мач. Момичетата трябва да са спокойни и да мислят за следващия мач“, заяви Нешич.

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Специалистът коментира и влиянието на натоварения график и тежкото гостуване в Нидерландия.

„Всичко влияе. Обаче, когато започнете с два сета, в които нямаме нито един елемент на игра, и след това в третия гейм направим 13 блокади, значи все пак имаме някакво качество. ЦСКА днеска беше по-добър и само поздравления“.

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Нешич изрази гордост от характера, който неговият тим показа, успявайки да се върне в мача след изоставане от два гейма.

"Изключително, да, изключително. Затова искам да ви кажа, че съм горд треньор на този отбор. Загубата я приемам като моя отговорност. Успяхме да се върнем в един труден мач, но технически можехме да управляваме ситуациите по-добре, отколкото успяхме днес.“

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„Не знам защо толкова се говори, че имаме слабо ниво. Това е нивото, което имаме в България, и трябва да го пазим, и технически трябва да го дигаме ден след ден, и ЦСКА показа това днес", сподели наставникът на "сините" за нивото на родния шампионат.

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