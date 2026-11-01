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ЦСКА надделя драматично над Левски в петгеймов волейболен сблъсък

  • 1 ное 2026 | 16:01
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ЦСКА надделя драматично над Левски в петгеймов волейболен сблъсък

​ЦСКА постигна драматична победа с 3:2 (25:20, 25:15, 23:25, 23:25, 15:13) срещу Левски в първото дерби за сезона в женското волейболно първенство. Срещата в зала "Васил Симов" продължи цели два часа и 20 минути.

​"Червените", водени от Юлия Иванова, започнаха вихрено и взеха убедителна преднина в първите два гейма (25:20, 25:15). В третата част обаче тимът на Драган Нешич вдигна оборотите и след обрат върна интригата с 25:23. "Сините" показаха характер и в четвъртия гейм, наваксвайки изоставане от 8:14, за да го затворят отново с 25:23 и да пратят мача в тайбрек.

​В решителната пета част ЦСКА бързо натрупа аванс, но Левски изравни при 5:5. Последва истинска гонитба в резултата, в края на която "червените" показаха по-здрави нерви, стигнаха до мачбол при 14:13 и затвориха двубоя след 15:13. В самия край на срещата лека контузия получи диагоналът на гостите Джоана Алкантара.

​С този успех ЦСКА събра 8 точки на второто място в класирането, докато Левски е трети с 7 точки. Лидер с пълен актив от 9 точки е шампионът Марица.

ЦСКА: Никол Окоро, Мадлен Митева, Ивана Ефремова, Александра Пейчева, Киара Андонов, Ева Каменска и Златена Салабашева – либеро (Антония Станиславова)

Треньор: Юлия Иванова

Левски: Джоана Алкантара, Ева Грей, Габриела Жекова, Димана Иванова, Венеса Радева, Елена Коларова и Мила Пашкулева – либеро (Красимира Гарова, Диана Василева)

Треньор: Драган Нешич

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