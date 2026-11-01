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Калоян Вълчинов с 23 точки при драматичен обрат на Кампобасо

  • 1 ное 2026 | 10:47
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Калоян Вълчинов с 23 точки при драматичен обрат на Кампобасо

Калоян Вълчинов беше най-резултатен за ЕнерджиТайм (Кампобасо) при домакинската победа над Авимек (Модика) с 3:2 (25:19, 21:25, 23:25, 25:22, 17:15) в третия кръг на група „Блу“ в италианската Серия А3. Българският посрещач беше титуляр във всичките пет гейма и завърши с 23 точки - 21 от атака и 2 аса.

Кампобасо спечели първия гейм с 25:19, но Модика отговори с две последователни успешни части и поведе с 2:1. Домакините върнаха равенството след 25:22, а в оспорвания тайбрек надделяха със 17:15 и завършиха обрата.

След Вълчинов най-резултатни за победителите бяха Антонино Сурачи с 20 точки и Франческо Гуерини с 19. За Модика Янис Том Хопт реализира 27 точки, а Марко Роко Панчоко добави 19.

ЕНЕРДЖИТАЙМ (КАМПОБАСО) – АВИМЕК (МОДИКА) 3:2 (25:19, 21:25, 23:25, 25:22, 17:15)

КАМПОБАСО: Фернандо Габриел Гарника 4 т., Калоян Вълчинов 23 т., Алесандро Ариенти 7 т., Антонино Сурачи 20 т., Франческо Гуерини 19 т., Франческо Фортес 13 т. – Лука Консони-либеро 0 т. (Джанмарко Решиняно 0 т., Алесандро Талеви 0 т., Филипо Факи 1 т., Антонио Дел Фра 0 т., Марко Мондело 0 т., Марио Де Нигрис-либеро 0 т.)

Старши треньор: Джузепе Буа

МОДИКА: Фабрицио Гарофоло 5 т., Янис Том Хопт 27 т., Марко Роко Панчоко 19 т., Лоренцо Качали 5 т., Якопо Бифи 4 т., Стефано Килеми 10 т. – Винченцо Настази-либеро 0 т. (Биаджо Отавиано Папалардо-либеро 0 т., Джакомо Пиован 0 т., Джакомо Русо 0 т., Роберт Лазар 0 т., Леонардо Молести 0 т., Франческо Микеланджели 0 т.)

Старши треньор: Енцо Дистефано

Снимка: www.legavolley.it

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