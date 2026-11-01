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Юлия Иванова: Имахме шанс да затворим мача по-рано, нужен е видеочек и при жените

  • 1 ное 2026 | 17:16
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Старши треньорът на женския отбор на ЦСКА Юлия Иванова сподели мнението си след тежката победа с 3:2 гейма над Левски в Demax+ Супер Лига. Наставникът на „червените“ изрази задоволство от успеха и характера, проявен от нейните състезателки, но насочи вниманието и към спорните ситуации на терена, както и липсата на система за видеоповторения.

След двубоя Иванова коментира развоя на мача и ключовите моменти в него:

„Наистина имахме шанс да победим категорично Левски. Това, което ни трябваше, е повече самочувствие и повече вяра. Другото е, че в много ключови моменти имаше спорни ситуации с блок-аута и би трябвало в такива мачове да има чeлъндж, за да бъде всичко честно. Сега в много ситуации не знаем дали решенията са били справедливи. А в крайна сметка ние победихме, като и нашата зала, и нашата публика ни помогнаха. Съжалявам единствено, че още в третия гейм не приключихме мача.“

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На въпроса дали е имала опасения, след като Левски успя да изравни след пасив от 0:2 до 2:2, тя отговори:

„Всеки има опасения във всяка една ситуация. Всичко зависи от играчите, които имаш на терена - гласуваш им доверие, вярваш в тях и се надяваш самите те да повярват в себе си и да покажат най-доброто, което могат. Нашият отбор днес направи много добър сервис и игра много стабилно в защита, за което се готвихме. Имаме още неща за подобряване - трябва да направим по-добра организация на блока, не успяхме да спрем добре техните нападатели, а в атака също има какво да се желае. Тази победа е важна дотолкова, че момичетата направиха това, което се изискваше от тях, изпълниха нашите треньорски изисквания и видяха, че противникът не е непреодолим. Това ни дава самочувствие, че работейки, вярвайки в себе си и правейки това, което изискваме от тях, рано или късно ще имаме позитивни резултати", каза Иванова.

Относно спорните съдийски отсъждания и липсата на видеочек при жените, треньорът на "армейките" бе категорична:

„Точно това казах - че сега не знаем къде е била истината. Всеки път си мислех едно, но предполагам, че и треньорът на Левски мисли по същия начин. Хубаво е в такива мачове, освен при мъжете, да има чeлъндж и при жените", каза треньорката на ЦСКА.

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