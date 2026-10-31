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Страхотен Аспарух Аспарухов с 19 точки и MVP, Шлепск с първа победа в Полша

  • 31 окт 2026 | 23:01
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Страхотен Аспарух Аспарухов с 19 точки и MVP, Шлепск с първа победа в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха първа победа в полската Таурон лига. Аспарухов и съотборниците му се наложиха у дома над НЕОНЕТ Норвид (Ченстохова) с 3:1 (25:21, 25:15, 19:25, 25:18) в среща от 3-ия кръг на шампионата, игран пред около 1500 зрители.

По този начин Шлепск е на 8-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 5 точки.

В следващия 4-и кръг Аспарухов и компания са гости на гранда Пройект (Варшава). Двубоят е в четвъртък (5 ноември) от 21,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов изигра нов страхотен мач за Шлепск и стана втори по резултатност с 19 точки (1 блок, 60% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +14) за успеха.

Аспарухов бе определен и за MVP на мача.

Бартош Филипяк пък добави 21 точки (5 аса! и 55% ефективност в атака - +14) за победата.

За гостите от Ченстохова Оскар Мадсен завърши с 15 точки (52% ефективност в атака - +9), а резервата Мадс Йенсен се отчете с 12 точки.

Снимки: tauronliga.pl

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