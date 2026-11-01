Братя Николови и Лубе с 3 от 3 в Италия

Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) записаха трета поредна победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим се наложи трудно като гост на Акуа Сант'Анна (Кунео) с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) в мач от 3-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Така Лубе е на 4-о място във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с колкото са и отборите на Тренто и Пиаченца. Начело в подреждането е шампионът Перуджа с 11 точки след 4 победи от 4 мача, но и среща повече.

В следващия 4-и кръг Николови и компания ще са домакини на гранда Модена. Дербито е в сряда (4 ноември) от 21,30 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов много силен мач за Лубе и стана най-полезен с 20 точки (2 блока, 2 аса и 50% ефективност в атака - +11) за победата.

Симеон Николов организира отлично играта на победителите и добави 5 точки (3 аса - -1) за успеха.

Ерик Льопки пък добави 15 точки (1 ас, 67% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +2) за победата.

За домакините от Кунео Натан Ферал заби 22 точки (6 аса!, 2 блока и 45% ефективност в атака - +9), а Пория Хосейн се отчете с 14 точки (1 блок, 42% ефективност в атака и 24% позитивно посрещане - -1), но и това не помогна.

АКУА САНТ'АННА (КУНЕО) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 1:3 (21:25, 25:21, 21:25, 22:25)

КУНЕО: Брайън Аргилагос 2, Натан Ферал 22, Пория Хосейн 14, Итън Чамплин 7, Лоренцо Кодарин 6, Леандро Моска 7 - Доменико Кавачини-либеро (Лоренцо Сала, Александър Стрелов 2, Федерико Хираудо, Тибо Лубейре-либеро)

Старши треньор: МАТЕО БОТАКИО

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 5, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 20, Матиа Ботоло 11, Ерик Льопки 15, Джовани Гарджуло 10, Джаксън Хау 3 – Фабио Балазо-либеро (Франческо Бизото, Миран Куюнджич, Максим Тонконох, Антонин Климеш 5)

Старши треньор: ДЖАНПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

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