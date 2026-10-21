Похвали в Португалия за Антони Николов след силен мач за Порто

Българският вратар Антони Николов заслужи похвали от португалските медии след победата на Порто с 3:1 над ПСВ Айндховен в младежката Шампионска лига. Роденият през 2008 година талант се отличи с ключови спасявания, с които помогна на „драконите“ да стигнат до успеха.

Тиаго Силва откри от дузпа в 17-ата минута, а в началото на второто полувреме Матеуш Миде удвои. Скоро след това Николов блесна с важна намеса, преди гостите да намалят от наказателен удар.

В заключителните минути ПСВ притисна домакините, но българинът не допусна изравняване. Особено впечатляващо бе спасяването му след удар на Зираруша Шяка след 85-ата минута.

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„Вратарят Николов подпечата победата с това спасяване“, отбеляза DAZN, а SAPO.pt също акцентира върху решаващите му намеси. В добавеното време Порто оформи крайното 3:1.

След три кръга португалският тим има шест точки и заема десетото място в общото класиране. Антони е брат на Даниел Николов, който пази за втория отбор на ЦСКА.

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