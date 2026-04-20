Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид U19
  3. Реал Мадрид отново триумфира след дузпи и вдигна втория си трофей в Младежката ШЛ

  • 20 апр 2026 | 22:00
  • 2485
  • 0

Реал Мадрид U19 е новият властелин на Младежка Шампионска лига, след като спечели срещу Брюж U19 във финала на турнира. Мачът в Лозана завърши наравно 1:1 в редовното време, а при дузпите “лос бланкос” възтържествуваха с 4:2. Така те повториха сценария от полуфинала си с Пари Сен Жермен, където също спечелиха след реми 1:1 и последвало изпълнение на дузпи.

Днес първото полувреме премина под доминацията на испанците, които поведоха в резултата в 23-тата минута. Тогава Хакобо Ортега се разписа с красиво изпълнение с пета след подаване на Хесус Фортеа.

През втората част обаче белгийците заиграха по-смело и това даде резултат в 64-тата минута, когато Тобиас Лунд Йенсен беше точен с удар отблизо след асистенция на Тиан Наи Корен.

В оставащото време обаче не падна победен гол и така се стигна до първо изпълнение на дузпи във финал на този турнир, който е с 13-годишна история. При тях и четиримата изпълнители на Реал бяха безгрешни, докато техният вратар Хавиер Хименес спаси дузпите на Наим Аменгаи и Корен, с което отново се превърна в герой за своя тим.

Това е втори трофей за мадридчани в Младежката ШЛ, след като в предишния си финал, който беше през 2020 г., те надвиха Бенфика с 3:2. За Брюж пък това беше първо участие във финален сблъсък в този турнир.

Следвай ни:

Байерн започва преговори за Антъни Гордън

Виж всички

Водещи Новини

