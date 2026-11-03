Манол Тодоров: Няма нищо по-добро от това повече деца да тренират бойни спортове

Най-голямата организация за бойни спортове в България отново в града, от който започва. На 28 ноември в Зала „Младост“ MAX FIGHT 67 ще предложи истинско зрелище на своите фенове. В главната битка на вечерта Николай Дишков и Мари Вергиев ще определят кой ще бъде новият шампион на България в професионалния бокс. MAX FIGHT и община Бургас дебютират и с нова съвместна инициатива – Купа „Свети Никола“ – за първи път в историята всички боксови мачове ще бъдат част от общ турнир, а победителят в най-атрактивния сблъсък ще влезе в историята като първия носител на отличието. Заместник- кметът по спорта и туризма на община Бургас Манол Тодоров разказва как идва идеята за трофея, за устрема на града да бъде спортно-събитиен център и за значението на MAX FIGHT като организация.

- Здравейте, господин Тодоров. За втори пореден път MAX FIGHT ще се проведе в Бургас, градът, който дава и началото на организацията. Колко значимо е, че най-голямата верига за бойни спортове в България се завръща след толкова дълга пауза?

- Здравейте. Казах го още през лятото преди първото събитие, което направихме през месец юли в Зала „Младост”. Завръщането на MAX FIGHT у дома дава допълнителен импулс както на бойните спортове в нашия град, така и на самата верига като организатор на големи турнири в България. Нещо, което е тръгнало от Бургас, справяло се е успешно в цяла България и след толкова много години отново акостира в Бургас. Съвсем нормално е ние като община да подадем ръка, както го правим с всеки един, който иска да развива какъвто и да е спорт в нашия град. Така че сме радостни.

- Както вече споменахме, миналото събитие в обновената Зала „Младост” се проведе пред пълни трибуни, а публиката беше оглушителна. Смятате ли, че този път тя може да бъде още по-зашеметяваща?

- Мисля, че да, почти съм убеден, защото имаме няколко важни фактора за това. Първият е, че искаме наистина да направим един преобладаващо боксов турнир, защото професионалният бокс в Бургас има огромни традиции. А публиката е жадна за подобни събития. Не само традицията е водеща обаче. Това, че ще имаме мач за титла, мач за колани и то с бургаски представители, един от най-перспективните ни боксьори - Ники Дишков също има много важна роля. Публиката със сигурност ще изпълни залата и ще бъде доста емоционална вечер. Прибавям към това, че все пак говорим за турнир, който ние искаме да направим традиционен и да носи името на Свети Никола една седмица преди най-големия празник за Бургас - Никулден. Всичко това ще спомогне наистина за една така наелектризираща атмосфера в залата.

- Споменахте Купа „Свети Никола” - новата съвместна инициатива на MAX FIGHT и община Бургас. Разкажете ни малко повече как дойде идеята и какво очаквате от нея сега и в бъдеще.

- В годините Бургас беше домакин на подобни големи събития, свързани с бокс и както казах и преди малко, категорично смятам, че ние сме люлка на шампиони в този спорт. Благодаря на бургаските клубове и на бургаските треньори, че в тези години, и въпреки трудностите и откъм спортна база най-вече, не се отказаха. Напротив, продължават да раждат шампиони и да работят уверено и с непримиримост, за да има Бургас отново много силни боксьори. Именно така започна всичко преди може би една година. Водихме разговори кога да бъде, кога е най-подходящо. Тогава коментирахме и дадох една идея - това нещо трябва да бъде обвързано и със самия град чисто емоционално. Затова решихме да бъде и около Никулден, когато традиционно градът вече се подготвя за големите празненства за Коледа и Нова година. Според мен това е една добра инициатива, която съм убеден, че има голямо бъдеще.

България ще има своя нов шампион в професионалния бокс

- Какъв според вас би бил перфектният носител? Този, който ще остане в историята като първия победител в професионалния боксов турнир за Купа „Свети Никола”.

- Разбира се, говорейки конкретно за този турнир, за това събитие, на Ники Дишков трябва да му пожелаем успех от сърце. Това би било един перфектен завършек, черешка на тортата на това събитие. Защо? Защото първо говорим за бургаско момче, изключително талантливо. Второ, говорим за бургаска верига, която се завръща за втори път в рамките на една година в Бургас. Трето, Ники всъщност ще бъде и именник. Все пак Свети Никола е патрон на това събитие. Той е напълно готов за това. Аз съм убеден. Пожелавам от сърце успех. Естествено пожелавам успех и на всички бургаски и български момчета в различните двубои, в които се състезават, независимо от стила, в който ще излязат срещу своите противници.

- През последните месеци беше обявено завръщането на Максфайт, това, че Евровизия ще бъде в града, както и безброй други мероприятия, които са провеждани и ще се провеждат тук. Това част от кампанията на Бургас да бъде избран за европейска столица на културата ли е?

- Можем да кажем и това. Със сигурност всички тези големи спортни, културни, фестивални събития и концерти ще спомогнат за един успешен завършек на кандидатурата за културна столица през 2032 година. В същото време, категоричната посока, която ние предприехме преди три години, е да превърнем Бургас в спортно-събитиен център на туризма. Извън летния силен сезон да привличаме големи спортни събития и по този начин да успеем да подпомогнем развитието на бизнеса в Бургас не само чрез състезателите, но и чрез публиката, която идва да наблюдава. Допреди три години спортът и туризмът не бяха отделени като ресор с ресорен зам.-кмет и това се случи буквално в последния мандат. Тогава основната цел и на кмета Николов, и моята като човек, който оглави за първи път този ресор, беше именно тази. Още от първата година успяхме да привлечем огромни събития извън силните летни месеци. Продължаваме да го правим и се радвам, че е така, но тук най-важното, може би, което трябва да кажем, е че ние колкото и нескромно да звучи, се справяме с организацията. Имаме самочувствието, че можем да приемем много големи събития и го правим по успешен начин. Това, естествено, се дължи на екипната работа на всички, които са замесени с организацията не само в екипа от община Бургас, но и съответно бизнеса в Бургас - хората, които приемат тези гости, приемат тези спортисти и след това всеки един да бъде доволен от това, че е дошъл в нашия град. Много е важно в една добра симбиоза да се работи и се радвам, че до този момент, слава Богу, успяваме по най-добрия начин да изпратим всички големи спортни събития, които правим.

- Както споменахте и вие, градът наистина приема грандиозни събития и то го прави по доста добър начин. Все пак с какво всъщност се различава MAX FIGHT от останалите, които се провеждат в града?

- В моите очи една от основните разлики е, че говорим за българска верига, която е стартирала именно тук от нашия град, от нашия регион. Има големи традиции и може би най-важното е, че MAX FIGHT се отличава с това, че е успял да задържи интереса на хората след толкова много години. Това е много трудна работа. Аз самият в годините, дори и преди да заема този пост, съм се занимавал с организиране и също имам много големи събития зад гърба си. Знам колко е трудно след втора, трета, пета година, когато, да кажем, е пикът на дадено събитие, ти да продължиш да го правиш, да го надграждаш, да успяваш да се адаптираш според промените, защото нищо не е същото, както е било преди 15 години. Хубаво е, че именно верига като MAX FIGHT успява да се адаптира спрямо времето и годините, в които организира подобни събития. Така че за мен това отличава MAX FIGHT и генерално подобни организации. Наистина се надявам в България да има повече хора като екипа на MAX FIGHT, защото при едно събитие е много важно първо да го направим както трябва, а след това да се очакват реално ползите и позитивите от това събитие - по какъв начин да се възползва не само организатора, но и градът домакин, защото това е много важно. Така че за мен това са нещата, които го отличават.

- И да завършим така Какво очаквате? Какво си пожелавате за MAX FIGHT 67 на 28 ноември?

- Ами първо си пожелавам пълна зала. Защото в крайна сметка, това, което ние правим като община, това, което MAX FIGHT прави, това, което всички организатори на подобни събития правят, целят да постигнат именно това. Защото ние наистина правим това за феновете, за хората, да дойдат, да видят нещо различно, да изпитат една вечер на ентъртеймънт, в която има много спорт, има много емоции, има и много адреналин. Все пак говорим за бойни спортове. Доста често са ме питали „няма ли прекалено много бойни събития в града?”, а аз винаги им отговарям: „Не, напротив, няма, защото няма нищо по-добро от това повече деца да тренират бойни спортове. Когато те тренират в залата, по-малко деца ще се бият на улицата.” Това е едно клише, което аз често повтарям, но това е самата истина. Трябва да показваме добрия пример в тези спортове, който със сигурност може да бъде открит в бокса, в К-1, в муай тай, които са спортове с изключително дълга история и много големи традиции в България. Това трябва да си пожелаем. Разбира се, пожелавам от сърце успех на всички бургаски и български състезатели, като се надявам наистина на един шампионски двубой с нашия бургаски представител Ники, а след самия мач Бургас да имаме още една титла. Това е най-доброто, което можем да си пожелаем пред пълните трибуни на Зала „Младост”. Апелирам наистина да напълним залата.

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