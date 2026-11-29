Сехудо предизвика Царукян след успех над Ядонг на RAF 15

Олимпийският шампион Хенри Сехудо взе своя своеобразен реванш в събота, след като наложи пълна доминация над бившия си опонент от UFC Сонг Ядонг в главното събитие на турнира RAF 15.

След като предишният им двубой в клетката бе помрачен от бъркане в очите, Сехудо бе решен да покаже превъзходството си и разгърна изключителните си борцови умения. Бившият шампион на UFC в две теглови категории поведе убедително още в първата част, а след подновяването на играта във втория период пренесе Сонг на тепиха, трупайки точки до победа с технически туш.

Веднага след края на срещата Сехудо не загуби време и отправи открито предизвикателство към Арман Царукян, който по-рано през вечерта спечели подглавния сблъсък на RAF 15 срещу Антъни Петис.

Арман Царукян тушира Антъни Петис за 45 секунди

„Арман Царукян, къде си? Боря се още от малко дете. Изправяйте ми ги подред. Ако успеем да се разберем за килограмите, нека го направим. Моята ръка ще бъде вдигната“, заяви Сехудо.

Двубоят срещу Ядонг започна с бърза атака на Сехудо за единичен захват, с която той събори съперника си и с последвало преобръщане бързо поведе с 5:0. Времето на първия период изтече точно когато американецът опита нова атака, осигурявайки му комфортен аванс преди втората част.

При подновяването на схватката Сонг опита да отвърне с тейкдаун, но Сехудо контрира майсторски, премина в атака и с две бързи превъртания затвори мача при резултат 11:0.

В дебюта си за организацията RAF Сехудо отстъпи пред Мераб Двалишвили, но по-късно взе категоричен реванш с туш във втория им двубой. След като сега се справи убедително и с още един опитен боец като Ядонг, олимпиецът изглежда напълно готов да качи категорията в търсене на ново голямо предизвикателство срещу Царукян.

Хенри Сехудо тушира Мераб Двалишвили още в началото на реванша им

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