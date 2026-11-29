Арман Царукян тушира Антъни Петис за 45 секунди

Арман Царукян постигна напълно очакван и категоричен триумф на събитието RAF 15 в събота. На арменеца му бяха необходими едва 45 секунди, за да повали и тушира бившия шампион на UFC Антъни Петис още в първия рунд на сблъсъка.

В началните моменти Петис опита да поддържа дистанция и да избягва директния контакт, докато Царукян търсеше удобен момент за атака. В крайна сметка Царукян успя бързо да се озове зад гърба на опонента си и да реализира събаряне за четири точки. При завъртането той притисна лопатките на Петис към тепиха, а реферът незабавно обяви край на срещата с туш.

Макар коментаторският екип на RAF да изрази резерви относно твърде бързо отсъдения край, съдиите потвърдиха решението на арбитъра и записаха победата за Царукян броени секунди след началото. След срещата победителят призна, че следващото му изпитание може да бъде срещу златния олимпийски медалист Хенри Сехудо, включен в основната битка на галавечерта.

„Всичко приключи малко прекалено бързо“, заяви Царукян. „Исках да направя нещо повече за публиката. Доведете ми онова малко момче Хенри Сехудо и ще направя същото и с него.“

Царукян за пореден път доказа доминацията си на тепиха с нов успех в RAF 15 и е напълно възможно скоро да се изправи срещу Сехудо. Макар че в дългосрочен план амбициите му са насочени към мач за титлата в UFC, към момента той продължава без проблеми да прегазва конкуренцията в RAF.

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