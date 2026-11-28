Дишков пречупи Вергиев и вдигна титлата на България

Николай Дишков е шампион на България в професионалния бокс в полутежка категория. Бургазлията зарадва домакинската публика в зала "Младост" с успех в главния двубой на събитието MAX FIGHT 67, който му донесе и първия пояс в кариерата му.

25-годишният талант надделя над Марио Вергиев с нокаут в петия рунд. Дишков бе в пълен контрол на двубоя от самото му начало, като пласираше силни попадения от далечна и близка дистанция. 38-годишният Вергиев поемаше доста удари, но вървеше напред с високо вдигнат гард.

Боксьорът на ЦСКА бе разклатен няколко пъти в рамките на срещата, но не падна в нокдаун до петия рунд.

В петата част Дишков отбеляза първия си нокдаун. Вергиев показа воля и сърце на шампион и се изправи, но при последвалата атака отново падна на земята и реферът сложи край на дуела.

За Дишков това бе седма победа в седем професионални боксови срещи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google