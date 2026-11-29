Ще реши ли боксова круша кой ще се качи първи на ринга в битката Фюри - Джошуа?

Началният час от 3:30 часа след полунощ (българско време) може да се окаже най-малко странният детайл около дългоочаквания дуел между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа, планиран за 11 декември в Кардиф, Уелс.

Ако плановете на промоутъра Еди Хърн се осъществят, въпросът кой от двамата бойци ще се качи пръв на ринга ще бъде решен по крайно нетрадиционен начин – чрез измерване кой удря по-силно на боксова круша с електронен силомер.

Хърн разкри, че саудитската развлекателна компания SELA играеща водеща роля в организирането на събитието, напълно подкрепя идеята.

По информация на ESPN, мениджърът е споделил пред медиите, че предложението е дошло лично от Джошуа:

„Постигнахме съгласие със SELA, като това беше изрично желание на Ей Джей. От SELA прецениха, че ще изглежда страхотно на екран. Доколкото знам, идеята се е харесала изключително много и на Netflix – в седмицата на битката да бъде поставена машина за силов удар. Състезателят с най-висок резултат ще излезе втори към ринга.“

В професионалния бокс излизането втори традиционно се полага на фаворита или водещата страна в събитието. В този случай обаче липсва ясен фаворит, тъй като и Фюри, и Джошуа са изключително популярни бивши световни шампиони, които в момента не притежават пояси.

Инициативата обаче среща сериозна пречка – Тайсън Фюри категорично отхвърля предложението и настоява редът на излизане да се определи с класическо хвърляне на монета.

Ударната мощ на Джошуа е всеизвестна, като преди близо година британецът счупи челюстта на Джейк Пол на две места при нокаут в шестия рунд.

Въпреки екстравагантността на предложението за силова машина, необичайният час на срещата има далеч по-ясна пазарна логика. Началото в 1:30 ч. местно време в Уелс съвпада с 20:30 ч. по източното крайбрежие на Съединените щати, което осигурява перфектно телевизионно време за американския пазар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google