Аджит Кабайел защити титлата си пред 50 000 в Дюселдорф

Аджит Кабайел постигна бърза победа над Нелсон Хиса, след като двубоят помежду им бе прекратен още във втория рунд. Така роденият в Германия боксьор направи първата си успешна защита на пояса в тежка категория на Световния боксов съвет пред родна публика в Дюселдорф.

Трибуните на стадион „Меркур Шпил-Арена“ бяха залети от кюрдски, германски и албански знамена. Това бе първият мач за световна титла в най-тежката дивизия на германска земя от точно единадесет години насам, когато Тайсън Фюри детронира Владимир Кличко. Онази вечер бе белязала началото на дълъг застой за германския бокс, който рядко успяваше да привлече големи събития, но в събота над 50 000 зрители показаха, че страстта към спорта се завръща.

Публиката очакваше ожесточено и кърваво съперничество след напрежението между двамата преди мача. Въпреки че сблъсъкът приключи далеч по-рано от предвиденото, домакинските фенове останаха доволни от развръзката.

42-годишният Хиса, с актив от 25 победи и 1 поражение (23 с нокаут), бе обещал да занесе престижния зелено-златен пояс в Албания. Надеждите му обаче рухнаха във втория рунд, когато при неловък удар изглежда увреди левия си лакът. Превивайки се от болка, той се обърна към своя ъгъл и сигнализира, че не е в състояние да продължи. Кабайел успя да пласира още две попадения, преди реферът Лорънс Коул да спре срещата.

Това бе разочароващ финал за двубой, който тъкмо набираше темпо. В първия рунд 34-годишният Кабайел веднага наложи настъпателно темпо и пласира чист десен прав в брадичката на Хиса. Албанецът потърси спасение в клинча и опита да отговори от близка дистанция. Макар срещата да не започна с очакваните зрелищни размени, феновете бурно аплодираха всяко мощно дясно кроше на Кабайел, а падането на албанеца на пода изглеждаше само въпрос на време.

Във втория рунд Хиса отново опита да задържа съперника, но шампионът методично се освобождаваше и наказваше всяка пролука в защитата му. Изражението на албанеца издаваше огромно напрежение, а в средата на рунда той пласира ляв удар, който рикошира неудобно в предмишницата на Кабайел.

Хиса извика от болка, обърна гръб и се подпря на въжетата в своя ъгъл. Стана ясно, че има травма в лакътя, ала съдията му даде знак да продължи. Въпреки видимия дискомфорт ветеранът опита да остане в битката, но всяко движение засилваше болката. След като погледна неколкократно към треньорите си с надежда срещата да спре, Хиса отново се извърна с гръб.

Кабайел се впусна напред и пласира два безответни десни удара, секунди преди от албанския щаб да успеят да хвърлят кърпата на ринга. Тогава съдията Коул официално обяви края на мача. Трибуните аплодираха Кабайел и освиркаха Хиса, който не успя да оправдае очакванията за равностойна битка. Разочарованието от краткия мач обаче бързо бе забравено, когато победителят обяви амбициите си за обединяване на световните титли.

„Даниел Дюбоа, Филип Хъргович – нека го направим. Напълно готов съм“, заяви Кабайел, който вече е с баланс от 28 победи от 28 срещи (20 с нокаут).

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