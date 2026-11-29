UFC обяви пълната бойна карта за първото си през 2027

Бойната организация UFC официално представи пълния списък с двубои за първото си събитие в зала META Apex“ в Лас Вегас. Галавечерта UFC Fight Night 297 ще се проведе на 23-и януари.

Кулминацията на вечерта ще бъде петрундов дуел в полусредна категория между претендентите Габриел Бонфим и Шон Брейди.

Бойната карта бе допълнена с още няколко интригуващи сблъсъка. Сред най-забележителните официално потвърдени битки са тези между Винисиус Оливейра и Пат Сабатини, както и дуелът между Даниил Донченко и Нийл Магни.

Нийл Магни влиза в своята битка номер 39 в UFC

Сред новите имена в програмата се откроява дългоочакваният дебют на 22-годишната обещаваща състезателка Смила Сундел (3-0), която ще се изправи срещу британката Мелиса Мълинс (7-3). В категория перо феновете ще станат свидетели на сериозен сблъсък между Джамал Емърс (23-8) и непобедения мексикански дебютант Рамиро Хименес (11-0).

Картата включва и още няколко интересни битки:

Крис Алвидрес срещу Тай Милър

Ана Мелисано срещу Марина Спасич

Ник Клайн срещу Трент Милър

Роман Пуга срещу Рамон Таверас

Азамат Бекоев срещу Ерик Маконико

Мартин Козак срещу Трестън Вайнс

Ядиер дел Вале срещу Езра Елиът

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google