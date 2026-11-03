Трагедия на маратона в Ню Йорк: 24-годишна бегачка почина на метри от финала

Трагичен инцидент беляза тазгодишното издание на емблематичния маратон в Ню Йорк. 24-годишната Рейчъл Апа, бивша състезателка по хокей на трева в колежанското първенство, колабира в заключителния етап на трасето и по-късно издъхна в болнично заведение.

Според информация на “Ню Йорк Таймс“ младата жена е паднала внезапно около 13:30 ч. местно време по време на бягането в Сентръл Парк в Манхатън. Болничната социална работничка Микаела Никълъс веднага се е притекла на помощ, но не е успяла да установи пулс. Двама лекари от публиката незабавно са започнали да правят кардиопулмонална реанимация, редувайки се в опитите да възстановят жизнените ѝ функции.

Малко след това на мястото е пристигнал медицински екип на състезанието с дефибрилатор, съобщават организаторите от “Ню Йорк Роуд Рънърс“. Линейка бързо е транспортирала Рейчъл до медицинския център “Маунт Синай“. Там лекарският екип се е борил за живота ѝ в продължение на шест часа, но в 21:40 ч. е констатирана смъртта ѝ, разказа баща ѝ Стив Апа.

По думите на бащата пред “Таймс“, фаталният изход е настъпил вследствие на рабдомиолиза — рядко и опасно състояние, при което бързото разпадане на скелетната мускулатура освобождава токсични вещества в кръвообращението.

“Непонятно е. Тя беше в безупречно здраве, в перфектна физическа форма, само на 24 години“, сподели сломеният баща.

Организаторите от “Ню Йорк Роуд Рънърс“ изразиха съболезнования в официално обръщение:

“Дълбоко натъжени сме от смъртта на нашата участничка след вчерашното състезание. Изказваме своите искрени съболезнования на семейството, приятелите и цялата бегаческа общност.“

Възпитаничката на университета “Бъкнел“ се е подготвяла усърдно в продължение на месеци, за да пробяга класическата дистанция с благотворителна цел — събиране на средства за организацията Parkinson's Foundation Champion.

Майката на Рейчъл Мишел е присъствала на маратона и е заснела усмихнатата си дъщеря на 14-ата миля в Куинс. В същото време младата бегачка е поддържала връзка чрез съобщения с баща си, който я е окуражавал от дома им в Люисбери, щата Пенсилвания.

На 18-ата миля Стив получил кратко съобщение: “Ох“, последвано от „Ох, ох“ миля по-късно. На 23-ата миля Рейчъл написала “финална права“, след което връзката прекъснала завинаги.

Микаела Никълъс споделя пред “Таймс“, че е държала ръката на колабиралата Рейчъл през цялото време, за да усеща момичето, че не е само. През това време майка ѝ е отишла в Сентръл Парк, очаквайки да посрещне дъщеря си на финала, но забелязала в приложението за проследяване, че тя е спряла необичайно на 24-ата миля. Мишел е пристигнала на мястото точно когато линейката е потегляла за болницата.

От “Ню Йорк Роуд Рънърс“ посочват, че това е първият смъртен случай по време на Нюйоркския маратон от 2024 година насам. През 2007 г. петкратният национален шампион на САЩ Райън Шей също загуби живота си в Сентръл Парк по време на олимпийските квалификации, провели се ден преди маратона.

Рейчъл е работила като продуктов мениджър в компания за електрически компоненти и е следвала магистратура по бизнес администрация в Южния университет „Чарлстън“. Нейната кауза е била в памет на дядо ѝ, починал от болестта на Паркинсон през 2022 година.

“Дядо ми беше моят пример за подражание. Той ме научи да бъда активна, да надскачам възможностите си и да приемам предизвикателствата, възпитавайки у мен любов към спорта и движението. По-късно разви болестта на Паркинсон и аз бях свидетел как тя постепенно му отне свободата да се движи. Горда съм, че бягам в подкрепа на фондацията, за да помогна за научните изследвания и намирането на лечение“, написа преди състезанието Рейчъл в социалните мрежи.

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