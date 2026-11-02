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Триумфален дебют за Алмгрен и нова титла за Чепкируй на маратона в Ню Йорк

  • 2 ное 2026 | 13:10
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Триумфален дебют за Алмгрен и нова титла за Чепкируй на маратона в Ню Йорк

Шведският атлет Андреас Алмгрен направи феноменален дебют на маратонската дистанция и завоюва победата при мъжете в престижния маратон на Ню Йорк от веригата с Платинен етикет на Световната атлетика. При жените Шейла Чепкируй грабна втория си трофей в емблематичното състезание след инфарктен финален спринт. Юбилейното 50-о издание по класическото трасе през петте района на града предложи на публиката драматични развръзки и в двете категории.

Алмгрен, който е световен шампион на полумаратон и европейски първенец на 10 000 метра, предприе решителна атака в Сентръл Парк, откъсна се от италианеца Йеман Крипа и пресече финалната линия за 2:06:01 часа, изпреварвайки го с 13 секунди. Третото място с личен рекорд от 2:06:26 часа грабна представителят на Лесото Камохело Мофоло, който буквално в последните метри измъкна подиума от миналогодишния шампион Бенсън Кипруто от Кения.

В надпреварата при жените Чепкируй взе реванш от Хелън Обири за загубата си преди година. Победителката от 2024 година се откъсна със силен финален спринт от сънародничката си и триумфира с време 2:24:36 часа. Местните фенове също имаха повод за радост, след като американката Джесика Макклейн направи впечатляващ финален спринт, изпреварвайки Обири само с една секунда за второто място (2:24:42 часа). С това си представяне Макклейн стана първата представителка на САЩ в челната тройка в Ню Йорк след Шалейн Фланаган през 2018 година.

Първият маратон на 31-годишния Алмгрен бе във фокуса на вниманието още преди старта. Специалистите следяха с интерес как бившият бегач на 800 метра ще се справи с предизвикателството на 42,195 километра. През последните години шведът демонстрира невероятен възход – подобри европейския рекорд на 5000 метра в Стокхолм, спечели бронз на 10 000 метра от Световното първенство на писта, а по-късно през септември постави европейски рекорд (58:06 минути) за титлата на полумаратон в Копенхаген. Преди това той триумфира на 10 000 метра в Бирмингам с рекорд на шампионатите от 27:23.44 минути.

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Снимки: Gettyimages

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