Етиопски бегач отнесе 8-годишно наказание за допинг

Етиопският бегач на средни разстояния Мосиса Сиюм получи осемгодишно наказание от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU), след като предпочете да не оспорва повдигнатите срещу него обвинения. Санкцията на 27-годишния атлет е разделена на две части – четири години за употреба на забранения препарат еритропоетин (EPO) и още четири за фалшифициране на медицинска документация.

Положителният резултат за EPO е установен в уринна проба, взета след победата на Сиюм в бягането на една миля на международния турнир “Ал Шаркия“ в Ал Хобар (Саудитска Арабия) през декември. Допълнителните четири години са наложени, тъй като представените от бегача медицински документи в опит да оправдае наличието на веществото са се оказали подправени. Според действащите правила на Световната атлетика наказанията за манипулиране и възпрепятстване на разследването не текат паралелно, а се добавят към основната санкция за допинг.

По време на изслушването си пред следователите от AIU през май Сиюм заяви, че е колабирал в дома си броени дни преди старта в Саудитска Арабия. По думите му неговата съпруга го е завела в медицински център в етиопския град Себета, където му била диагностицирана анемия и му била поставена инжекция. За да подкрепи версията си, атлетът предостави епикриза с дата 3 декември 2025 г., кръвни изследвания и рецепта, в която като част от лечението е вписана подкожна инжекция с 4000 единици еритропоетин.

Проверката на място, извършена от Етиопската антидопингова агенция по искане на AIU, бързо разобличи измамата. От здравния център в Себета официално уведомиха разследващите, че номерът на документа не отговаря на техния стандарт – той съдържал четири цифри вместо обичайните пет или шест, а името на лекаря под подписа не фигурира в списъка на служителите. Въпреки това при повторния си разпит през юли Сиюм продължи да твърди, че клиниката се опитва да прикрие лекарска грешка. През август от лечебното заведение изпратиха второ писмо, с което окончателно потвърдиха, че атлетът изобщо не е посещавал центъра на посочената дата.

Съмненията бяха окончателно разсеяни и на научно ниво. След като акредитираната лаборатория в Доха регистрира наличието на EPO, лабораторията в Лозана извърши ДНК експертиза, сравнявайки спорната проба с кръв и урина, дадени от Сиюм по време на турнира “Купа Коперник“ в Торун, Полша. И трите биологични профила съвпаднаха напълно.

На състезанието в Торун Сиюм записа личен рекорд на 1500 метра (3:34.28 мин.), финиширайки четвърти след дисквалификацията на Чеписо Масалела от Ботсвана. С новото решение този резултат, както и всички останали негови класирания и спечелени финансови премии от 13 декември 2025 г. насам, се анулират напълно. Срокът на наказанието тече от временното му отстраняване на 5 май 2026 г. и ще бъде в сила до май 2034 г.

Това е вторият подобен случай с етиопски атлет в рамките на броени дни. На 22 октомври шампионката от маратона на Токио за 2019 г. Рути Ага получи шестгодишно наказание (две за метилпреднизолон и четири за фалшифициране), след като предостави рецепта от несъществуваща клиника, подписана от неин роднина. Ден по-късно правата на световната шампионка в маратона Перес Джепчирчир също бяха спрени временно заради положителна проба за ЕPO.

Сиюм имаше краен срок до 8 октомври да поиска официално изслушване или да признае вината си, за да намали част от присъдата – подход, с който Рут Чепнгетич намали санкцията си на три години. След като не изпрати отговор, случаят бе приключен служебно с признаване на нарушението. Бегачът, WADA и Етиопската антидопингова агенция запазват правото си да обжалват пред Спортния арбитражен съд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google