Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Нидерландският централен нападател на ЦСКА Жоел Цварц почти сигурно ще играе в дербито с Левски, съобщава „Тема Спорт“. Сблъсъкът със "сините" е в неделя на националния стадион от 17:00 часа.

Таранът лекуваше контузия, но вече води занимания с отбора и се подобрява с всеки изминал ден. Има голяма вероятност утре нидерландецът да тръгне с "червените" за Атина за гостуването на Панатинайкос от Лигата на конференциите. Цварц може да запише минути дори още срещу детелините в четвъртък вечер. Приоритет за завръщането на Цварц на терена обаче остава вечното дерби. А то е щастливо до тук за голмайстора. Той вкара две попадения във вратата на Левски в сблъсъка за Суперкупата, спечелен убедително от армейците с 4:2 на 9 септември.

Жоел Цварц премина в ЦСКА през лятото от Локомотив (Пловдив). До момента е записал 21 двубоя за "червените" във всички турнири, като е вкарал общо 12 гола. Разписал се е в Лига Европа (1), Лигата на конференциите (1), Суперкупата (2) и първенството (8). Не успя да се разпише само в турнира за Купата на България, той бе титуляр при визитата на Несебър, спечена с 2:0. Имено в двубоя край морето Цварц получи мускулна контузия в дясното бедро и бе заменен принудително в 49-ата минута.

След това пропусна срещата с Нордселанд в Лигата на конференциите, като не пътува с тима за Дания (2:2), и шампионатните сблъсъци с Лудогорец (2:0) и Славия (0:0).

Oфициаланата тренировка на "армейците" в Атина ще бъде в четвъртък от 19:30 часа, а 30 минути по-рано Маркус Гиздол ще даде пресконференция и повече яснота за Цварц.

В лазарета остава бразилското крило на ЦСКА Лео Перейра. Той получи тежка травма преди визитата на Нордселанд и дори замина за Германия за преглед.

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