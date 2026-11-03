Каролин Няга се прицели в световния елит за първенството в Пекин през 2027 година

Шампионката на Африка на 10 000 метра от 2022 година Каролин Няга е амбицирана да запише дебютно участие на Световно първенство по лека атлетика. Голямата цел пред кенийската бегачка е да спечели квота за шампионата на планетата в китайската столица Пекин през 2027 година.

Макар 33-годишната лекоатлетка от години да демонстрира отлична форма и постоянство сред кенийските състезателки на дълги дистанции, тя все още очаква своя първи шанс да представлява родината си на глобалния форум.

Въпреки това Няга има забележителна визитка на континентално ниво. Връх в кариерата ѝ е триумфът на 10 000 метра на Африканското първенство в Сен Пиер, Мавриций, където грабна златото с време 32:12.61 минути, изпреварвайки угандийката Рейчъл Чебет (32:17.66 минути) и етиопката Месерет Гебре (32:25.97 минути). На същото първенство кенийката заслужи и бронзов медал на 5000 метра с резултат 15:05.34 минути, оставайки след сънародничката си Беатрис Чебет (15:00.82 минути) и Фентайе Белайне от Етиопия (15:01.89 минути).

Успехите ѝ продължиха и на шампионата на континента през 2024 година в Дуала, Камерун, където тя добави сребърно отличие в бягането на 1500 метра с постижение от 4:06.76 минути, финиширайки непосредствено след Сарон Берхе от Етиопия (4:06.05 минути).

Сега кенийката иска да пренесе тези регионални успехи на световната сцена, превръщайки първенството в Пекин през 2027 година в следващия си голям приоритет.

Подготовката ѝ започна с престижен успех, след като тя триумфира в бягането на 2 километра на старта от крос кънтри веригата на „Атлетика Кения“ в Мачакос. Няга записа време от 6:36.8 минути и се наложи над Немаян Саймън (6:45.4 минути) и Фейт Муенде (6:52.4 минути). Това бе окуражаващо завръщане за нея след прекарана травма.

"Сега цялото ми внимание е насочено към покриването на норматива за Световното първенство през 2027 година. Претърпях контузия и това беше първото ми бягане след възстановяването. Изключително съм щастлива от победата, тъй като честно казано не я очаквах. Не прибързвах със завръщането си и смятам, че точно това ми помогна да спечеля днес“.

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Снимки: Imago