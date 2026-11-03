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Лъчезар Вълчев пред Sportal.bg: Нямах търпение отново да правя това, което обичам най-много

  • 3 ное 2026 | 10:03
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Лъчезар Вълчев пред Sportal.bg: Нямах търпение отново да правя това, което обичам най-много

Сребърният европейски медалист в тройния скок за младежи под 23 години Лъчезар Вълчев претърпя операция на лявото коляно през лятото, а преди броени дни поднови и скокови тренировки. Подготвящият се под ръководството на Атанас Иванов атлет даде ексклузивно интервю за Sportal.bg, в което разкри как се чувства в момента и какви са плановете му за следващата година.

- Лъчо, претърпя операция на лявото коляно през лятото, но вече те виждаме отново да правиш скокови тренировки. Как се чувстваш обратно в “голямата игра”?
- Започнах подготовката за 2027 г. Нямах търпение и чувството, че отново мога да правя това, което обичам най-много, е чудесно.

- Напълно възстановен ли си вече?
- Напълно съм възстановен, но на този етап от подготовката подхождаме внимателно и предпазливо.

- Има ли шанс да те видим на състезания идната зима или ще заложите основно на летния сезон?
- Смея да твърдя, че имаме планове да участвам тази зима и силно вярвам, че ще успея.

- Кое е най-важното състезание за теб през 2027 г.?
- Четири са състезанията, които са важни за мен. Зимата е Европейското първенство в зала във Валенсия, а на открито: Европейският отборен шампионат в Истанбул, Европейското първенство до 23 години в Бидгошч и Световното първенство в Пекин. Най-важното за мен лично обаче е това в Полша, защото там има една задача, която не успях да изпълня на миналото европейско първенство до 23 години, а именно да донеса златото в България.

- Смяташ ли, че отстраняването на този дългогодишен проблем ще ти позволи за разкриване на твоя пълен потенциал?
- Разбира се, че ще ми позволи. Проблемът беше сериозен, защото острата болка беше постоянна, а пателарното ми сухожилие не беше далеч от скъсване. Търпях тази болка от 15-16 годишна възраст и до скоро се борех с нея. Тя ми пречеше изключително много, не само физически, а и психически. Сега вярвам, че ще скачам много по-уверено, а това е ключово, защото целта ми е да се наложа сред световния елит.

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Снимки: Sportal.bg

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