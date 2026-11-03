Минхо от групата Shinee се извини след спорове около участието му в маратона в Сеул

Членът на популярната южнокорейска група Shinee Чой Минхо поднесе публично извинение във вторник, след като видеокадри от дебютния му пълен маратон предизвикаха разгорещени дискусии дали е получил забранена физическа помощ по трасето.

Минхо завърши маратона в Сеул в неделя с впечатляващото време от 3 часа и 18 секунди. Малко след финала той сподели постижението си в социалните мрежи.

"Не ми достигнаха само 18 секунди за слизане под три часа. Въпреки това изживяването беше изключително ценно. Животът е маратон“, написа той. Постигането на резултат под три часа е широко призната и престижна цел сред любителите бегачи на дълги дистанции.

Малко след края на надпреварата в интернет пространството се разпространиха видеоклипове, на които се вижда как мъж – предполагаем негов пейсмейкър – тича зад него и поставя ръка на кръста и гърба му. Част от публиката настоя за дисквалификация на Минхо, докато други изразиха мнение, че кадрите не са достатъчно убедително доказателство за нарушаване на състезателния правилник.

Правилата на Световната атлетика изрично забраняват оказването на физическа помощ от друг атлет с цел придвижване напред, като изключение се прави единствено в случаите, когато се съдейства на състезател да се изправи на крака. Ключовият въпрос остава дали контактът реално е подпомогнал бягането на Минхо и дали представлява официално нарушение. Организаторите на маратона в Сеул все още не са излезли с официално становище по казуса.

Във вторник Минхо наруши мълчанието си с ново обръщение, в което подчерта, че от уважение към всички състезатели няма да приеме официално регистрирания си резултат.

"Поднасям своите извинения за разочарованието, което предизвиках“, сподели изпълнителят.

Преди старта на маратона в Сеул Минхо записа още един силен спортен успех, след като на 24 октомври се класира на трето място в аматьорската категория за мъже между 35 и 39 години по време на състезанието от Световната купа по триатлон в Тоньон.

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