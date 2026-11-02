Николай Кауфман и Маринела Нинева победиха в 60-ото издание на шосеен пробег “Диана“

Най-старото атлетическо състезание е България – шосеен пробег “Диана“ се проведе на 31 октомври 2026-а в Ямбол. Състезанието започна с едноминутно мълчание в памет на Йордан Атанасов – основател на пробега през 1966-а и един от най-добрите треньори на България в атлетиката – наставник на легендарната атлетка Тотка Петрова – настояща рекордьорка на България на 1500 м с впечатляващия резултат – 3:57.40.

Историята на състезанието припомни Мария Цветкова – дъщеря на Йордан Атанасов и заместник-министър на младежта и спорта, а заедно с Диана Димитрова заместник-кмет на община Ямбол откриха пробега.

Над 150 участници от всички възрастови групи бягаха в центъра на Ямбол в различните възрастови групи – деца, любители и картотекирани състезатели. Николай Кауфман (Етър Атлетик Велико Търново) при мъжете на 5 км с 14:49 и Маринела Нинева (Локомотив Дряново) на 5 км при жените с 16:51 победиха на тези дистанции.

Кауфман надбяга Иван Андреев (Дунав – Русе), който взе дистанцията за 14:56, а Нинева бе пред Наталия Кременска (Евър – Варна) – 16:59.

Третите места бяха за Чудомир Черногоров (Евър – Варна) – 15:46 и Билсерин Сюлейман (Михаил Желев – Сливен) – 17:30.

В останалите възрастови групи победители бяха:

Девойки под 20 години – 2 км: Жаклин Желева (Михаил Желев – Сливен) – 6:54

Юноши под 18 години – 2 км: Айтунч Алиев (Лудогорец – Разград) – 5:59

Девойки под 18 години – 1.5 км: Никол Минчева (Берое – Стара Загора) – 5:15

Момчета под 16 години – 1.5 км: Данаил Чотов (Тийм Кляков) – 4:37, а втори остана шампионът на 400 м и 800 м за тази възраст – Йоан Радев (Атлетик – Хасково) – 4:45

Момичета под 16 години – 1 км: Мирела Цингова (Евър – Варна) 3:21

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански награди победителите в няколко възрастови групи.

На дистанция 5 км се включиха и десетки любители от цялата страна.

Оспорвана беше надпреварата и сред любителите на бягането. В масовия старт на 5000 метра при мъжете победи Антон Костадинов с време 17:27, следван от Ивайло Караиванов с 18:55 и Страхил Атанасов с 19:09. Сред най-бързите участници при мъжете в масовия старт на 5000 метра беше и председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, който се класира шести с време 20:18.

При жените любители най-бърза беше Виктория Тужовец с 19:08. Второто място зае Пламена Чолакова с 21:44, а третото – Станислава Янакиева с 22:47.

През тази година през месец април Ямбол бе домакин на издание и на шосейния пробег “Ямбол рън“, кръг от веригата “А1 атлетика за младежи“ на реновираната писта на Градския стадион и занимания по програмата “Детска атлетика“.

atletikabg.com

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