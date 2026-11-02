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Дарби Алин пробяга Нюйоркския маратон без подготовка и само 48 часа след мач в Мексико

  • 2 ное 2026 | 18:44
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Дарби Алин пробяга Нюйоркския маратон без подготовка и само 48 часа след мач в Мексико

Звездата и шампион Дарби Алин отново доказа, че за него граници не съществуват. 33-годишният кечист впечатли спортния свят през изминалия уикенд, завършвайки престижния маратон на Ню Йорк с напълно нулева предварителна подготовка и то едва две денонощия след тежък двубой на ринга в Мексико.

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Класическата дистанция от 26,2 мили по улиците на мегаполиса е сериозно изпитание дори за подготвени бегачи, но Алин успя да пресече финалната линия със солидното време от 5:35:14 часа. Това постижение е още по-впечатляващо на фона на факта, че в петък вечер кечистът участва в събитието в Мексико Сити, където отстъпи в срещата си срещу Ечисеро. Веднага след мача Дарби се качи на полет за Ню Йорк, за да застане на старта по-малко от 48 часа по-късно.

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Джеймс Милнър пробяга маратона на Ню Йорк за малко над три часа

Самият състезател сподели емоциите си от преживяното в социалната мрежа Инстаграм:

"Исках да предизвикам себе си, без да тренирам изобщо, и да видя какво ще се случи. Какво диво изживяване! Сега е време за Блъд енд Гътс!“

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Снимки: Gettyimages

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