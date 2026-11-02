Алмгрен след победата в Ню Йорк: Маратонът се оказа доста забавно предизвикателство

Европейският шампион на 10 000 метра Андреас Алмгрен продължи феноменалния си сезон с паметна победа при своя дългоочакван дебют на класическата дистанция по време на маратона в Ню Йорк в неделя, финиширайки за 2:06:01 часа.

Само шест седмици след като спечели злато на Световното първенство по бягане по шосе в Копенхаген с европейски рекорд в полумаратона (58:06 минути), бившият специалист на 800 метра пренесе брилянтната си форма и на пълната дистанция още в първия си опит.

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Шведът, който през август завоюва европейската титла на 10 000 метра в Бирмингам с виртуозно бягане начело на колоната, този път се движеше разумно в голямата водеща група и изчака търпеливо момента си, атакувайки водачеството едва след 40-ия километър.

“По-добър дебют не може и да се иска. Нямам думи, едва не се разплаках. Това надминава всичко, което съм си представял. Маратонът се оказа доста забавно предизвикателство... Когато Бенсън (Кипруто) вдигна темпото пет километра преди края, усетих, че днес имам сили в краката“, заяви Алмгрен пред шведската медия SVT.

Алмгрен поведе европейска двойна победа – първият случай от 1988 година насам, в който представители на Европа заемат първите две места при мъжете в Ню Йорк. Втори финишира Крипа с 2:06:14 часа, а сензационното трето място грабна Камохело Мофоло от Лесото с 2:06:26 часа, изпреварвайки миналогодишния първенец Кипруто във финалния етап.

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Снимки: Gettyimages