Тодор Киселичков за мача с Марица (Пловдив)

Утре, Нефтохимик (Бургас) приема Марица (Пловдив). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Някои набързо определиха Марица (Пловдив) за аутсайдер в настоящия сезон. Началото винаги е трудно, когато залагаш на млади футболисти. Това е част от процеса на израстването. Знам го, защото и ние стартирахме с юноши. Равносметката на Марица показва, че спечели десет точки от последните си четири мача. Заключението – предстои ни труден тест. Успешното му разрешаване означава да спечелим трите точки. Ще се борим за победата. Феновете ни подкрепят и ние трябва да направим възможното да ги радваме“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.

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