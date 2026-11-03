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Тодор Киселичков за мача с Марица (Пловдив)

  • 3 ное 2026 | 07:16
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Тодор Киселичков за мача с Марица (Пловдив)

Утре, Нефтохимик (Бургас) приема Марица (Пловдив). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Някои набързо определиха Марица (Пловдив) за аутсайдер в настоящия сезон. Началото винаги е трудно, когато залагаш на млади футболисти. Това е част от процеса на израстването. Знам го, защото и ние стартирахме с юноши. Равносметката на Марица показва, че спечели десет точки от последните си четири мача. Заключението – предстои ни труден тест. Успешното му разрешаване означава да спечелим трите точки. Ще се борим за победата. Феновете ни подкрепят и ние трябва да направим възможното да ги радваме“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

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