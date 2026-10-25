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Шеста поредна победа за Нефтохимик, повали претендент за върха

  • 25 окт 2026 | 12:45
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Шеста поредна победа за Нефтохимик, повали претендент за върха

Нефтохимик (Бургас) надви в Пловдив, местния Спартак с 1:0. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Успехът беше шести пореден за селекцията на Тодор Киселичков. Момчетата му го постигнаха над един от претендентите за първото място. Единственото попадение за „шейховете“ реализира юношата на клуба Светослав Бедин в края на мача.

„Зелените“ бяха без доста футболисти от основната група като поради различни травми за Пловдив не пътуваха Кристиян Илчев, Антон Узунов, Генчо Далев и Галин Димов, а младият централен защитник Мартин Николов пропусна мача заради наказание. Повторен дебют с екипа на Нефтохимик направи Милен Гамаков. В края на срещата Коста Далев излезе сам срещу вратаря на Спартак, стреля в напречната греда, топката попадна у Светослав Бедин, който я прати във вратата и донесе победата на отбора си.

Снимка: neftochimic.com

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