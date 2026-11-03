Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Пари Сен Жермен

Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

  • 3 ное 2026 | 06:31
  • 1236
  • 0
Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

В сблъсък от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига Виляреал приема Пари Сен Жермен. Двубоят ще се играе на стадион "Де ла Серамика" на 3 ноември 2026 г. от 22:00 часа. Главен съдия на срещата е опитният германски арбитър Феликс Цвайер.

Испанският тим заема 19-о място в временното класиране на турнира с актив от 3 точки след първите си три мача, в които записа една победа и две загуби при голова разлика 8:8. Единственият им успех до момента дойде у дома срещу Наполи с 3:1, а в последния си европейски мач отстъпиха драматично на Ливърпул с 3:4 на "Анфийлд". В последните си пет двубоя във всички турнири възпитаниците на Иниго Перес регистрираха 2 победи, 1 равенство и 2 загуби, като в последния си мач от Ла Лига отстъпиха с 0:1 на Еспаньол у дома.

Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси
Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

Парижани оглавяват таблицата в Шампионската лига с пълен актив от 9 точки от 3 мача и впечатляваща голова разлика 14:5. Отборът на Луис Енрике стартира с разгрома 6:1 над Слован (Братислава), след което надигра Манчестър Сити с 4:2 и Барселона с 4:2. ПСЖ се намира в серия от 9 поредни победи във всички турнири, като в последния си шампионатен двубой във Франция се наложи с 5:1 при гостуването си на Льо Авър.

Това ще бъде първият официален мач между Виляреал и Пари Сен Жермен в европейските клубни турнири. Парижани нямат загуба при гостуванията си в Испания под ръководството на Луис Енрике в Шампионската лига, записали 3 победи и 1 равенство. Пари Сен Жермен също така е в серия от 13 мача без поражение в най-престижния клубен турнир.

Домакините от Виляреал имат сериозни проблеми в атака, след като капитанът Жерард Морено и Илияс Ахомаш са извън сметките поради мускулни контузии. Хуан Фойт и Аласан Диата също пропускат срещата, докато Пап Гей се завръща в състава след изтърпяно наказание на домашната сцена.

В лагера на гостите от Париж липсват няколко ключови фигури. Капитанът Маркиньос, крилото Усман Дембеле и левият защитник Нуно Мендеш са извън строя заради контузии. Хвича Кварацхелия претърпя операция на колето и остава трайно контузен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 06:06
  • 1739
  • 0
Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:35
  • 1557
  • 0
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 3468
  • 4
Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

  • 3 ное 2026 | 04:36
  • 1109
  • 0
Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

  • 3 ное 2026 | 03:29
  • 1944
  • 0
Рекорден брой уволнени след първите десет кръга в Серия "А"

Рекорден брой уволнени след първите десет кръга в Серия "А"

  • 3 ное 2026 | 02:56
  • 1860
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 299014
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 3468
  • 4
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 535
  • 0
Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 25791
  • 94
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 15480
  • 4
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 28148
  • 209