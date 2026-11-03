Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

В сблъсък от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига Виляреал приема Пари Сен Жермен. Двубоят ще се играе на стадион "Де ла Серамика" на 3 ноември 2026 г. от 22:00 часа. Главен съдия на срещата е опитният германски арбитър Феликс Цвайер.

Испанският тим заема 19-о място в временното класиране на турнира с актив от 3 точки след първите си три мача, в които записа една победа и две загуби при голова разлика 8:8. Единственият им успех до момента дойде у дома срещу Наполи с 3:1, а в последния си европейски мач отстъпиха драматично на Ливърпул с 3:4 на "Анфийлд". В последните си пет двубоя във всички турнири възпитаниците на Иниго Перес регистрираха 2 победи, 1 равенство и 2 загуби, като в последния си мач от Ла Лига отстъпиха с 0:1 на Еспаньол у дома.

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Парижани оглавяват таблицата в Шампионската лига с пълен актив от 9 точки от 3 мача и впечатляваща голова разлика 14:5. Отборът на Луис Енрике стартира с разгрома 6:1 над Слован (Братислава), след което надигра Манчестър Сити с 4:2 и Барселона с 4:2. ПСЖ се намира в серия от 9 поредни победи във всички турнири, като в последния си шампионатен двубой във Франция се наложи с 5:1 при гостуването си на Льо Авър.

Това ще бъде първият официален мач между Виляреал и Пари Сен Жермен в европейските клубни турнири. Парижани нямат загуба при гостуванията си в Испания под ръководството на Луис Енрике в Шампионската лига, записали 3 победи и 1 равенство. Пари Сен Жермен също така е в серия от 13 мача без поражение в най-престижния клубен турнир.

Домакините от Виляреал имат сериозни проблеми в атака, след като капитанът Жерард Морено и Илияс Ахомаш са извън сметките поради мускулни контузии. Хуан Фойт и Аласан Диата също пропускат срещата, докато Пап Гей се завръща в състава след изтърпяно наказание на домашната сцена.

В лагера на гостите от Париж липсват няколко ключови фигури. Капитанът Маркиньос, крилото Усман Дембеле и левият защитник Нуно Мендеш са извън строя заради контузии. Хвича Кварацхелия претърпя операция на колето и остава трайно контузен.

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Снимки: Imago