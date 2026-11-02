Спартак (Плевен) се наложи над Монтана

Отборът на Спартак (Плевен) победи Монтана с 2:1 при гостуването си. Първото полувреме на срещата завърши 1:1, а плевенчани заслужиха трите точки пет минути преди края на редовното време.
Отложиха мач от Втора лига
Още във втората минута Шола Аделани изведе Спартак напред в резултата, а Велислав Василев изравни в средата на първата част.
Иван Иванов вкара победното попадение за гостите, които се изкачиха на 11-о място.
Мачът между Добруджа и Фратрия бе отложен заради наводнения терен в Добрич. Ако условията позволяват, мачът трябва да се изиграе сред 24 часа, но това ще се реши утре.