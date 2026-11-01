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Трима от Монтана пропускат мача със Спартак (Плевен)

  • 1 ное 2026 | 19:18
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Трима от Монтана пропускат мача със Спартак (Плевен)

Заради дъжда, който от два дни вали в региона, футболистите на Монтана проведоха днешната си тренировка на терена с изкуствена настилка в спортния комплекс "Огоста". Според прогнозата на синоптиците времето остава дъждовно и в понеделник, когато монтанци приемат на своя стадион отбора на Спартак (Плевен).

Двубоя пропускат Петър Атанасов, Владислав Цеков и Ивелин Георгиев. Първият е наказан, вторият контузен, а Георгиев все още не е готов за игра след претърпяна през лятото операция на коляното.

Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия
Гол в последните секунди донесе трите точки за Монтана в битката с Фратрия

Титулярният вратар на Монтана Васил Симеонов, който бе заменен принудително при победата с 2:1 над Фратрия в предишния кръг, попадна в групата. Дали обаче той ще застане под рамката, ще реши в последния момент старши треньорът Атанас Атанасов.

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Джан Хасан, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев, Марио Дадаков;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

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