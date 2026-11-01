Бислимов: Има настроение в отбора

Спартак (Плевен) гостува на Монтана в един от последните мачове от 14-ия кръг на Втора лига. Тимът спечели последния си двубой, надделявайки с 2:1 в домакинството си на Етър. Аут за утрешния сблъсък е единствено Слав Петков, който има проблеми с коляното.

"Има настроение в отбора. Отиваме да направим един добър мач и ще направим всичко възможно да победим. За мен отборът на Монтана е един доста качествен тим, но ще се опитаме да го надиграем тактически. Ще подходим, както винаги, с респект и уважение. Чак се учудвам от някои резултати, но понякога го има това във футбола. Правиш всичко, както трябва, но не се получава и се изпада в някаква мини криза. Мисля, че ще се получи един доста добър двубой. Ако футболистите излязат мотивирани и агресивни, знам, че нещата ще се получат. Аз вярвам в тях", заяви наставникът на тима Красимир Бислимов.

Спартак (Плевен) излъга Етър

Спартак имаше цели 9 дни между двата си сблъсъка, докато Монтана игра на 28-и октомври, когато прекъсна лошата си серия с успех над Фратрия като гост.

"Предполагам, че не сме загубили ритъм. Дори си мисля, че моите футболисти имаха нужда от почивка. Все пак разчитаме на една по-малка група състезатели, които играят доста често. Затова не е лошото да има понякога и повече почивка", добави Бислимов.

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