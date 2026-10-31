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Еспаньол излезе от кризата с успех като гост на Виляреал

  • 31 окт 2026 | 00:09
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Еспаньол излезе от кризата с успех като гост на Виляреал

Еспаньол постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Виляреал в двубой от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Леандро Кабрера (60'), с което каталунците сложиха край на серията си от 5 поредни мача без победа в първенството.

В началните минути и двата отбора създадоха добри възможности, но Роберто Фернандес, Жорж Микаутадзе и Сантиаго Моуриньо не успяха да се възползват от тях.

Еспаньол успя да изпрати топката в мрежата през първото полувреме, но попадението не беше зачетено. След преглед с ВАР съдията прецени, че Роберто Фернандес е извършил нарушение в атака, задържайки с ръка фланелката на защитник на Виляреал.

В 60-ата минута гостите все пак стигнаха до гол. Брайън Сарагоса получи топката на левия фланг и центрира в наказателното поле, където Леандро Кабрера засече отблизо и откри резултата.

До края Виляреал не успя да намери отговор и Еспаньол се поздрави с важен успех, с който прекъсна негативната си серия в първенството.

С победата Еспаньол събра 11 точки, с което се измъкна от зоната на изпадащите във временното класиране и излезе 12-ти. Виляреал остава с 12 точки на 10-ото място.

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Снимки: Gettyimages

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