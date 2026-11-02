Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Марк Маркес не се счита за сигурен шампион в MotoGP

  • 2 ное 2026 | 16:01
  • 262
  • 0

Марк Маркес все още не се счита за сигурен световен шампион в MotoGP и предупреди, че има да свърши още работа, преди да ликува с осмата си титла в кралския клас.

Марк Маркес ще пътува за Катар във „възможно най-късния момент“
Марк Маркес ще пътува за Катар във „възможно най-късния момент“

Пилотът на Дукати спечели вчерашната Гран При на Малайзия и отвори аванс от 44 точки пред Хорхе Мартин преди финалните три кръга. Маркес ще може да си гарантира титлата още в Катар тази неделя, ако състезанието на „Лусайл“ се проведе.

Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар
Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

„Беше ми ден и исках да извлека максимума от това. Бях супер фокусиран още от началото и поемах рискове. Това беше повече от просто една победа, но има още работа за вършене. През този уикенд знаех, че в отсъствието на Хорхе нямах право да давам инерция на (Марко) Бедзеки, защото предстоят писти, на които е силен. Още от първата тренировка карах така, сякаш атакувам конкретно време във всяка обиколка. Достигнах лимита още тогава и пренесох това в състезанието.

„Работата обаче не е завършена. Няма да позволя да попадам в този капан пред микрофоните или да си мисля, че всичко е приключило. Ще продължавам по същия начин, защото има още състезания. Трябва да запазя концентрация“, заяви Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

Хамилтън: Определено в отбора трябва да проведем някои сериозни разговори

  • 2 ное 2026 | 01:20
  • 4308
  • 29
Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

Победителят Верстапен: Днес на пистата беше доста хаотично

  • 2 ное 2026 | 01:08
  • 2970
  • 0
Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

Новият шампион Антонели: Нямам думи, нямаше да съм тук без семейството ми

  • 2 ное 2026 | 01:01
  • 9090
  • 4
Всички световни шампиони във Формула 1

Всички световни шампиони във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:55
  • 4357
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

  • 2 ное 2026 | 00:49
  • 4085
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити (обновено)

  • 2 ное 2026 | 00:47
  • 2988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 845
  • 0
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 10098
  • 7
Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) започва с 90 минути закъснение

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) започва с 90 минути закъснение

  • 2 ное 2026 | 14:47
  • 6961
  • 39
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 14712
  • 67
“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

  • 2 ное 2026 | 14:12
  • 8142
  • 23
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 12418
  • 36