Марк Маркес не се счита за сигурен шампион в MotoGP

Марк Маркес все още не се счита за сигурен световен шампион в MotoGP и предупреди, че има да свърши още работа, преди да ликува с осмата си титла в кралския клас.

Марк Маркес ще пътува за Катар във „възможно най-късния момент“

Пилотът на Дукати спечели вчерашната Гран При на Малайзия и отвори аванс от 44 точки пред Хорхе Мартин преди финалните три кръга. Маркес ще може да си гарантира титлата още в Катар тази неделя, ако състезанието на „Лусайл“ се проведе.

Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

„Беше ми ден и исках да извлека максимума от това. Бях супер фокусиран още от началото и поемах рискове. Това беше повече от просто една победа, но има още работа за вършене. През този уикенд знаех, че в отсъствието на Хорхе нямах право да давам инерция на (Марко) Бедзеки, защото предстоят писти, на които е силен. Още от първата тренировка карах така, сякаш атакувам конкретно време във всяка обиколка. Достигнах лимита още тогава и пренесох това в състезанието.



„Работата обаче не е завършена. Няма да позволя да попадам в този капан пред микрофоните или да си мисля, че всичко е приключило. Ще продължавам по същия начин, защото има още състезания. Трябва да запазя концентрация“, заяви Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages