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Валтери Ботас е в добро състояние след тежката катастрофа в Мексико

  • 2 ное 2026 | 15:53
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Отборът на Кадилак съобщи, че Валтери Ботас е в добро състояние след тежката катастрофа на финландеца малко след средата на снощната Гран При на Мексико Сити.

Ботас излетя от пистата в първия завой малко след средата на дистанцията, след като предното дясно окачване на неговата кола се счупи в края на дългата старт-финална права. За щастие зоната за сигурност в тази част от трасето е много голяма и финалндецът успя да обере голяма част от скоростта си преди удара в предпазните стени, който все пак беше доста силен.

Заради тази катастрофа състезанието на „Ерманос Родригес“ беше спряно с червен флаг, а Ботас се насочи към медицински център за прегледи. За щастие те не са показали никакви сериозни травми, като финландецът е бил освободен и извинен от медийните си задължения след финала. От Кадилак пък обещаха да разследват причината за счупването на окачването на колата на техния пилот.

„След извършените превантивни медицински прегледи Валтери Ботас беше освободен от медицинския център и е в добро състояние.

„Той е освободен от всички медийни ангажименти след състезанието, включително интервютата пред телевизионните камери и представителите на пишещите медии.

„Отборът ще проведе подробно разследване на инцидента на пистата“, се казва в изявлението на Кадилак.

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Снимки: Gettyimages

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