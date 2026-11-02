Валтери Ботас е в добро състояние след тежката катастрофа в Мексико

Отборът на Кадилак съобщи, че Валтери Ботас е в добро състояние след тежката катастрофа на финландеца малко след средата на снощната Гран При на Мексико Сити.

Ботас излетя от пистата в първия завой малко след средата на дистанцията, след като предното дясно окачване на неговата кола се счупи в края на дългата старт-финална права. За щастие зоната за сигурност в тази част от трасето е много голяма и финалндецът успя да обере голяма част от скоростта си преди удара в предпазните стени, който все пак беше доста силен.

Заради тази катастрофа състезанието на „Ерманос Родригес“ беше спряно с червен флаг, а Ботас се насочи към медицински център за прегледи. За щастие те не са показали никакви сериозни травми, като финландецът е бил освободен и извинен от медийните си задължения след финала. От Кадилак пък обещаха да разследват причината за счупването на окачването на колата на техния пилот.

Following a precautionary medical assessment, Valtteri Bottas has been released and is okay. He has been excused from all post-race media duties, including the TV pen and written media pen. The team will investigate the on track incident fully. #MexicoGP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 1, 2026

„След извършените превантивни медицински прегледи Валтери Ботас беше освободен от медицинския център и е в добро състояние.



„Той е освободен от всички медийни ангажименти след състезанието, включително интервютата пред телевизионните камери и представителите на пишещите медии.



„Отборът ще проведе подробно разследване на инцидента на пистата“, се казва в изявлението на Кадилак.

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Снимки: Gettyimages