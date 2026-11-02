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Предстои първото издание на Гран При на Сао Пауло без спринт

  • 2 ное 2026 | 18:22
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Тази седмица във Формула 1 се насочва към една от най-класическите писти в календара си, а именно бразилската „Интерлагос“, която ще приеме 20-ия кръг за сезон 2026.

И тази година надпреварата ще носи името Гран При на Сао Пауло, което се използва от 2021 насам, като това реално ще е първото издание на Гран При на Сао Пауло, което няма да включва спринт. Вместо това уикендът на „Интерлагос“ ще използва класическия формат с три тренировки, квалификация и състезание за първи път от последното издание на Гран При на Бразилия през 2019 година.

Защо е Гран При на Сао Пауло, а не Гран При на Бразилия?
Защо е Гран При на Сао Пауло, а не Гран При на Бразилия?

Трасето в Сао Пауло беше единственото, което неизменно приемаше спринтово състезание от въвеждането на формата през 2021 година. Този уикенд това ще се промени, но догодина „Интерлагос“ отново ще се върне към спринтовия формат, като ще бъде една от десетте писти, на които ще има късо състезание в рамките на сезон 2027. Другите спринтове догодина ще бъдат в Бахрейн, Австралия, Япония, Канада, Монако, Великобритания, Италия, Катар и Абу Даби.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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