Билсерин Сюлейман с лично постижение на 10 км в Милано

Билсерин Сюлейман постигна личен рекорд на полумаратона в Милано (Италия). Състезателката на Михаил Желев (Сливен) участва на дистанция 10 км и завърши на престижното второ място с резултат 34:13 минути, като отстъпи само на италианката Гая Коли.

Резултатът на 30-годишната Сюлейман е най-силният в кариерата й, тъй като тя за първи път преминава границата от 1000 точки за резултат по сравнителната таблица на Световната атлетика.

Стилиан Александров от СКЛА Тийм Попов постави нов национален рекорд на полумаратон за юноши под 20 години. Той записа върховото постижение в сръбската столица Белград - 1:08:43 часа.

Само преди седмица Александров представи страната на Балканския шампионат по крос кънтри в Койнаре, съобщават от БФЛА.

Снимки: БФЛА

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