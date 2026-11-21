38-годишната Тина Шутей се цели в нов евромедал във Валенсия

Словенската звезда в овчарския скок Тина Шутей насочва погледа си към Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия през 2027 година, където ще преследва поредно отличие в своята богата кариера. На 38-годишна възраст словенката продължава да бъде сред най-постоянните състезателки на континенталната сцена под покрив. През последните шест години тя завоюва три сребърни медала на европейски шампионати – в Торун през 2021 г., в Истанбул през 2023 г. и в Апелдорн през 2025 г.

Въпреки че през сезон 2026 се бореше с неприятни проблеми със сухожилието, Шутей е амбицирана отново да се бори за призовите места през 2027 година. Валенсия ще бъде централната цел в нейния значително редуциран зимен график.

“Сухожилието определено е много по-добре. Имах пет седмици на пълна почивка, а от две седмици вече поднових тренировките“, сподели Шутей пред словенската медия “Спортклуб“. “Тази година подготовката ще върви по-плавно. Няма да се концентрирам толкова върху зимния сезон и ще участвам на по-малко турнири, като най-важният старт ще бъде европейското първенство в зала.“

Три сребърни отличия – ще дойде ли златото във Валенсия?

Впечатляващата серия от медали за словенката започна в Торун през 2021 година, когато тя преодоля 4.70 метра и остана на втора позиция след швейцарката Анджелика Мозер. Две години по-късно в Истанбул Шутей записа 4.75 метра, но отново взе сребро, отстъпвайки единствено на финландката Вилма Мурто.

На първенството в Апелдорн през 2025 година опитната скачачка оформи своя хеттрик от сребърни медали, като преодоля 4.75 метра и завърши само на пет сантиметра от шампионката Мозер.

Първенството във Валенсия ще предостави нова възможност на ветеранката да направи последната крачка към върха на почетната стълбичка. Доказателство за нейните високи амбиции са и изявите ѝ през белязания от травми сезон 2026, в който тя все пак стигна до второто място на Световното първенство в зала в Торун и се нареди трета на финала на Диамантената лига.

Световното първенство остава основен приоритет за лятото

Макар че надпреварата във Валенсия е главен фокус през зимата, Шутей гледа с още по-големи амбиции към Световното първенство по лека атлетика в Пекин през лятото на 2027 година.

“Вниманието ми ще бъде насочено предимно към летния сезон. Очаква ме световното първенство в Пекин, за което вече имам покрит норматив. Освен това ни предстоят и Европейските игри“, подчерта опитната атлетка.

Европейският отборен шампионат в Истанбул, който е част от програмата на Европейските игри, ще бъде още един шанс за словенката да обогати колекцията си от международни трофеи. В нея вече блестят бронзови отличия от Европейското първенство през 2022 г. и от Световния шампионат през 2025 г.

След като преодоля контузията си и започна подготовка за новите предизвикателства, Шутей се надява, че прецизно изчисленият състезателен график ще ѝ позволи да запази мястото си сред световния елит. Първото голямо изпитание остава Валенсия, където трикратната европейска сребърна медалистка ще атакува ново златно постижение.

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Снимки: Gettyimages