Седем маратона за една година по време на бременност: Вдъхновяващият подвиг на Диърдра Кийн

След като вече имаше зад гърба си над 60 успешно завършени маратона, Диърдра Кийн си постави нова амбициозна цел – да пробяга всички състезания от престижната верига на Големите маратони в рамките на една година. Това, което не бе предвидила обаче, бе фактът, че ще измине тези стотици километри, докато е бременна.

По-рано този месец 38-годишната медицинска сестра и консултант по управление завърши маратона в родния си град Ню Йорк, намирайки се вече в третия триместър на бременността си. Това бе седмото ѝ класическо бягане от 42,195 километра в това състояние и финалната стъпка към изпълнението на впечатляващата ѝ спортна цел.

"Бях наясно колко необичайно звучи да бягаш маратон в 34-ата гестационна седмица, но познавам отличната си физическа форма и тялото си“, сподели Кийн. "Макар и рядко срещано, аз не съм първата жена, която прави подобно нещо.“

След сватбата си миналата година, Диърдра и съпругът ѝ Брайън започнали да планират създаването на семейство. Очаквайки процесът да отнеме известно време, Кийн изготвила спортен график с амбициозни предизвикателства.

"В съзнанието си бях планирала това да бъде моята година за осъществяване на големи мечти – едно последно спортно приключение, преди да се установя и да стана майка“, разказва тя. Графикът ѝ включвал общо 11 старта: седемте маратона от най-високата категория, планински маратон в Ирландия, два ултрамаратона и едно състезание по триатлон от веригата "Айрънмен“.

През март тя стартира кампанията си с маратона в Токио. Когато обаче през април дойде ред на стартовете в Бостън и Лондон, Кийн усети, че темпото ѝ е по-бавно от обичайното и не се чувства в стандартната си кондиция. Направеният тест за бременност се оказал положителен, но тя решила да не се отказва от поставените цели, а просто да адаптира стратегията си.

Тя обещала на съпруга си да подходи максимално внимателно към следващия старт в Ирландия и се съгласила да отмени участията си в "Айрънмен“ и втория ултрамаратон, след като вече бе завършила първия преди новината за бременността.

"Брайън съвсем естествено беше скептичен и притеснен в началото. Нито един от двама ни не беше напълно запознат с физическите ограничения по време на бременност, а наличните медицински проучвания се оказаха доста оскъдни“, обяснява Кийн. "Затова решихме да караме състезание за състезание, без да форсирам темпото и с готовност да премина в ходене винаги, когато се наложи.“

След консултация със своя акушер-гинеколог, тя получила зелена светлина да продължи с бягането. Медицинските специалисти посочват, че умерените до интензивни физически упражнения са безопасни и дори полезни по време на здрава бременност за жени, които са били активни спортисти преди това, стига да имат одобрението на своя лекар.

С медицинско разрешение Кийн се отправи през август за Австралия, за да завърши маратона в Сидни в 25-ата седмица от бременността, последван от този в Берлин в 29-ата седмица. В Чикаго, вече в 31-ата седмица, тя финишира за по-малко от 4 часа, а финалната точка постави в Ню Йорк в 34-ата седмица с време 4:06:55 часа.

По време на бягането в Ню Йорк приятели я подкрепяха по цялото трасе, а съпругът ѝ се грижеше за редовната ѝ хидратация. Трасето преминаваше само на пресечка от болницата "Уайл Корнел“, където е планирано раждането, което предизвикало и редица шеги сред близките ѝ относно готовността на медицинските екипи по трасето.

Спортният дух на Диърдра е вдъхновен от нейния баща Джон – ирландски имигрант, който редовно бягал маратони през 80-те и 90-те години на миналия век. Въпреки че губи битката с рака, когато тя е едва на 13 години, Джон продължил да тича до последните си месеци, завършвайки Маратона на Ню Йорк само ден преди операция за отстраняване на тумор.

По-късно, като студентка, Диърдра пробягва първия си маратон в негова памет и така открива голямата си страст към спорта. През годините бягането ѝ помага да се справя и с тежкото психическо натоварване в професията си на медицинска сестра в онкологичния център "Мемориъл Слоун Кетеринг“ по време на пандемията от COVID-19. Именно в този труден период тя се включва и в Световното маратонско предизвикателство, пробягвайки 7 маратона на 7 различни континента само за 7 дни.

Атлетката завърши успешно предизвикателството през 2023 г., записвайки най-доброто време сред жените за годината.

След като престижните стартове от Световните маратонски мейджъри вече са зад гърба ѝ, Кийн споделя, че използва момента, за да направи равносметка на изминалите осем месеца. Вдъхновена от примера на своя баща, тя се надява да предаде на сина си ценните житейски уроци, на които бягането я е научило.

"Искам да науча сина си на устойчивост и на това, че е способен да се справя с трудностите“, заявява тя. "Когато животът неизбежно поднесе изпитания, той трябва да намери сили да ги преодолее и да стигне до успешния край – независимо дали сами сме избрали дадено предизвикателство, както е при маратона, или става дума за обстоятелства, които са извън нашия контрол.“

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