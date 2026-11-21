След европейския си пробив Делфин Нканса се прицели в рекорда на Белгия на 100 метра

Бронзовата медалистка в спринта на 100 метра от Eвропейското първенство по лека атлетика Делфин Нканса си постави за цел да подобри националния рекорд на Белгия през 2027 година след впечатляващото си представяне в Бирмингам през 2026 г.

25-годишната белгийска звезда в спринта регистрира лично постижение от 11.06 секунди, за да стигне до европейския бронз. Този резултат я остави само на 0.02 секунди от дългогодишния национален рекорд от 11.04 секунди, принадлежащ на бившата европейска шампионка и легенда на белгийския спорт Ким Геварт.

В разговор с белгийската медия Sporza по време на тренировъчен лагер на националния отбор в Белек Нканса призна, че отличието ѝ е вдъхнало нова увереност преди началото на състезателната 2027 година.

"Този медал доказа, че упоритият труд дава резултати. Намирам се на правилния път“, сподели Нканса. "Представянето ми в Бирмингам определено ме накара да повярвам повече в себе си. Убедена съм, че мога да бягам още по-бързо и по-силно.“

Рекордът на Геварт вече е на прицел Постижението на Нканса от 11.06 секунди в Бирмингам я доближи максимално близо до един от най-значимите рекорди в белгийската атлетика. Геварт, бивша европейска шампионка на 100 и 200 метра, записа своето върхово време от 11.04 секунди през 2006 година – постижение, което остава неподобрено вече две десетилетия.

Макар че Нканса подчертава, че подобряването на рекорда не е фиксидея за нея, тя вярва, че резултатът е напълно постижим.

"Не че съм концентрирана само върху това, но ще бъде жалко, ако не успея да подобря това време догодина. В краен случай – най-късно през 2028 година“, добави спринтьорката.

Бронзовото отличие в Бирмингам бе ключов момент в нейната спортна кариера и я нареди сред водещите спринтьорки в Европа в навечерието на поредната важна година с големи първенства.

Изгладени различия около щафетата преди Лос Анджелис 2028 Нканса също така потвърди, че разногласията около подготовката на белгийската щафета след европейския шампионат вече са разрешени.

Белгия завърши на пето място във финала на 4 по 100 метра за жени в Бирмингам, след което състезателката изрази недоволство от предизвикателствата при съчетаването на щафетните ангажименти с личната ѝ индивидуална подготовка.

Белгийската спринтьорка, която живее и тренира във Франция, поясни, че възникналите трудности са били свързани най-вече с пътуванията и графиците за подготовка с оглед наближаващите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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Снимки: Gettyimages