Ирин Чептай бе обявена за победителка в маратона на Сидни след допинг наказание на Джепчирчир

Силният сезон на Ирин Чептай през 2026 година бе увенчан с още един голям триумф, след като кенийката бе официално обявена за шампионка на маратона в Сидни. Това се случи след наложеното в четвъртък тригодишно наказание за нарушаване на антидопинговите правила на нейната сънародничка Перес Джепчирчир от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU).

На проведеното на 30 август състезание Джепчирчир първа пресече финалната линия с време 2:18:31 часа, а Чептай остана втора с резултат 2:22:11 часа. Подиума тогава допълни етиопката Шуре Демисе (2:22:33 ч.), докато нейната сънародничка Хавен Хайлу Десе завърши на четвърта позиция с 2:22:57 часа. След санкцията от AIU Чептай наследява златния медал, а Демисе и Хайлу се изкачват съответно до второ и трето място в крайното класиране.

Организаторите на маратона в Сидни потвърдиха промяната в официално съобщение: “Ирин Чептай ще бъде коронясана за шампионка при жените за 2026 година на Маратона на Сидни след решението на Звеното за почтеност в леката атлетика да наложи тригодишна забрана на Перес Джепчирчир от Кения за нарушение на антидопинговите правила.“

В съобщението се допълва, че Джепчирчир е приела своята дисквалификация, а официалните резултати ще бъдат коригирани след изтичането на 30-дневния срок за обжалване. От организационния комитет подчертаха още:

“Случаят бе разкрит благодарение на нашата доброволна инвестиция в допълнителни извънсъстезателни проверки, реализирана съвместно с останалите надпревари от веригата Абът Уърлд Маратон Мейджърс. В Маратона на Сидни няма място за допинг. Всеки атлет заслужава равни условия за изява, а всеки, който нарушава правилата, трябва да знае, че ще бъде разкрит.“

Титлата в Сидни прави годината за 34-годишната Чептай още по-впечатляваща. Освен отличните си спортни резултати, тя получи признание и за своя изключителен феърплей. Кенийката е сред финалистите за Международната награда за феърплей на Световната атлетика за 2026 година заедно със световния рекордьор в овчарския скок Мондо Дуплантис.

Номинацията ѝ бе спечелена след трогателна постъпка по време на бягането в Сидни, когато тя сподели напитката си с австралийския паралимпиец Майкъл Роджър. Роденият без долна дясна ръка бегач пропусна четири подкрепителни пункта, тъй като масите бяха разположени от дясната страна на трасето. Около 30-ия километър Чептай без колебание му подаде своята бутилка, за да му помогне да продължи. Роджър финишира с време 2:18:36 часа, подобрявайки собствения си световен рекорд в маратона в категория Т46.

През 2026 година Чептай демонстрира стабилна форма на шосе. Тя стартира сезона с победа на полумаратона Бурдж2Бурдж в Дубай с време 1:06:57 часа, изпреварвайки сънародничката си Дейсилах Джероно (1:06:59 ч.) и Фтау Зерай от Етиопия (1:07:01 ч.). След шестото място на Бостънския маратон с резултат 2:20:54 часа, кенийката зае трета позиция в бягането на 10 км Нортсайд Хоспитал Пийчтрий в Атланта с време 31:11 минути, преди да запише паметния си старт в Сидни.

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Снимки: Gettyimages