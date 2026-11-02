Славия пречупи Берое с три гола за 12 минути при U18

Славия победи Берое с 3:0 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. „Белите“ решиха срещата на помощното си игрище в София с три попадения между 50-ата и 62-рата минута.

Първото полувреме приключи без голове, но след почивката домакините бързо взеха преднина. Георги Марков откри резултата в 50-ата минута, а само четири минути по-късно Стивън Матеев удвои аванса на столичани.

В 62-рата минута Мартин Монев също се разписа и оформи крайното 3:0. До последния съдийски сигнал Славия запази мрежата си суха и прибави три точки към актива си.

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