Национал обърна Хебър с два гола в последния четвърт час при U18

Национал победи Хебър с 2:1 след обрат в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на изкуствения терен на НСА в София, а Стоян Кочуков донесе трите точки на домакините с попадение в 87-ата минута.

Първото полувреме приключи без голове. След почивката гостите от Пазарджик поведоха чрез Анастас Георгиев, който се разписа в 68-ата минута.

Национал отговори в 77-ата минута, когато Станислав Симеонов възстанови равенството. Десет минути по-късно Кочуков отново намери мрежата на Хебър и осъществи пълния обрат.

До последния съдийски сигнал столичани запазиха преднината си и прибраха трите точки.

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