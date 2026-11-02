Четири гола на Манолов вдъхновиха Нефтохимик за разгром над Янтра при U18

Нефтохимик победи Янтра с 5:1 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Неделин Манолов се отличи с четири попадения за бургазлии, които осъществиха обрат на стадион „Републиканец“ в Царева ливада.

Домакините поведоха още в третата минута чрез Николай Радков. Отговорът на Нефтохимик обаче беше бърз – в шестата Манолов възстанови равенството, а в 28-ата отново намери мрежата и изведе гостите напред.

След почивката бургазлии увеличиха преднината си. В 58-ата минута Пламен Костадинов се разписа за 1:3.

В заключителната част Манолов добави още две попадения. Той беше точен в 74-тата и 79-ата минута, с което оформи личната си сметка на четири гола и фиксира крайното 1:5.

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