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  2. Миньор (Перник) U18

Локо (София) измъкна победата след два обрата в Перник при U18

  • 2 ное 2026 | 10:44
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Локо (София) измъкна победата след два обрата в Перник при U18

Локомотив (София) победи Миньор (Перник) с 3:2 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата на стадион „Звезда“ в квартал „Димова махала“ предложи два обрата, а влезлият като резерва Преслав Георгиев донесе успеха на столичани с две попадения.

„Железничарите“ поведоха още в четвъртата минута чрез Виктор Величков. Миньор обаче обърна резултата преди почивката. Симеон Боянов изравни в 22-рата минута, а в 40-ата Валентин Болгурски се разписа за 2:1.

В началото на второто полувреме Локомотив направи три промени, като сред появилите се на терена беше и Преслав Георгиев.

Именно той възстанови равенството в 75-ата минута, а десет минути по-късно отново намери мрежата и оформи крайното 2:3. Така столичани си тръгнаха от Перник с трите точки.

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