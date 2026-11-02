Ботев (Пловдив) с убедителен успех над Дунав в Русе при U18

Ботев (Пловдив) победи Дунав с 4:1 като гост в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Петър Байраков се отличи с две попадения за „канарчетата“ в срещата на стадион „Дунав“ в Русе.

Гостите поведоха в осмата минута чрез Байраков, а в 16-ата Борис Йорданов удвои преднината им. В 35-ата минута Байраков отново намери мрежата и направи резултата 0:3.

Диян Тодоров върна едно попадение за русенци, но домакините не успяха да заличат изоставането си.

Във втората минута на добавеното време появилият се като резерва Петър Клявков се разписа за крайното 1:4 и подпечата успеха на пловдивчани.

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