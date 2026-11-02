Ботев (София) пречупи Локо (Горна Оряховица) при U18, гостите завършиха с десет души

Ботев (София) победи Локомотив (Горна Оряховица) с 2:1 в среща от десетия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се изигра на терена на 57-о училище в столицата.

Домакините откриха резултата в 15-ата минута чрез Никола Стоянов. Локомотив отговори в 37-ата, когато Стоил Йорданов възстанови равенството.

Малко преди почивката гостите останаха с човек по-малко. В 43-ата минута Калоян Йорданов получи червен картон и остави съотборниците си в намален състав.

Ботев стигна до победното попадение в 54-ата минута, когато Никола Дойнов се разписа за 2:1. До края столичани запазиха преднината си и спечелиха трите точки.

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