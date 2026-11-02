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Левски се прицели в играчи от Лига Европа

  • 2 ное 2026 | 09:01
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Левски се прицели в играчи от Лига Европа

Левски вече е набелязал сериозни цели за зимната си селекция. И то не от родното първенство. Шампионите са хвърлили око на няколко футболисти, които досега се представят силно в Лига Европа, твърди "Мач Телеграф".

И в момента скаутите на тима следят изкъсо техните изяви. "Сините" ще търсят на пазара не количество, а най-вече качество. Целите са основно две - централен нападател и крило.

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Освен това и Евертон Бала, и Мустафа Сангаре все още не са подписали нови договори. А това е знак, че Левски трябва да е готов да има техни заместници. Хуан Переа пък не е изключено да бъде продаден на друг отбор или пък да бъде преотстъпен, ако се намери тим, който да дели заплатата му с шампионите.

В търсенето на нови играчи скоро време се очаква да се включи и доста сериозно име. 

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