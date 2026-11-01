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ЦСКА: Всяка история има своите паметни страници

  • 1 ное 2026 | 20:12
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Вчера ЦСКА се завърна в своя дом - стадион "Българска армия", след близо 3-годишно чакане. "Червените" не успяха да победят Славия и да зарадват привържениците си, които изпълниха до краен предел трибуните на новото модерно съоръжение в Борисовата градина, но от клуба са категорични, че тепърва там ще се пише история.

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал
ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

"Всяка история има своите паметни страници. Вчера написахме още една", написаха "армейците".

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