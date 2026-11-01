ЦСКА: Всяка история има своите паметни страници

Вчера ЦСКА се завърна в своя дом - стадион "Българска армия", след близо 3-годишно чакане. "Червените" не успяха да победят Славия и да зарадват привържениците си, които изпълниха до краен предел трибуните на новото модерно съоръжение в Борисовата градина, но от клуба са категорични, че тепърва там ще се пише история.

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"Всяка история има своите паметни страници. Вчера написахме още една", написаха "армейците".

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