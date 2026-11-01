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Валери Божинов за "Армията": Такъв стадион е победа за България

  • 1 ное 2026 | 19:10
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Валери Божинов за "Армията": Такъв стадион е победа за България

Бившият национал Валери Божинов коментира завръщането на ЦСКА на стадион "Българска армия". Той отбеляза, че такова съоръжение е победа не само за "червения" клуб, а и за цяла България.

6 Новият стадион на ЦСКА

"Честит празник на ЦСКА! Това, което направи ЦСКА вчера, е една голяма победа за всички българи. Да имаш такъв стадион, е победа за България. Тук ще играе не само ЦСКА, а и нашият национален отбор. Там ще се играе за България. Поздравления на всички, свързани с този стадион. Ще направя всичко възможно да отида го видя. Този стадион е на цяла България, не само на ЦСКА и армейската публика.

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Надявам се Г-н Бостанджиев, заедно с всички негови хора, да направят едно такова съоръжение и за Левски, защото нашата публика го заслужава. Едните не могат без другите, "червените" не могат без "сините", както и обратното. Сигурен съм, че той и екипът му ще превърнат Левски в "Галактикос".

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Нагласата, условията и близостта на публиката е изключително важно нещо. Играл съм пред такава публика и знам колко е ценно за един футболист да има едно такова съоръжение. Не е клиширано, когато казваме, че публиката е 12-ият играч на терена", каза Божинов пред бТВ.

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